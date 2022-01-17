В мэрии обратились к рязанцам в связи с ухудшением погоды

Ранее региональное управление МЧС выпустило второе за сутки метеопредупреждение об ухудшении погодных условий.

Рязанцев попросили быть осторожными в связи с ухудшением погоды. Информация об этом в понедельник, 17 января, появилась на сайте мэрии .

«Из-за ветра возможно падение шатких конструкций, деревьев, а также повреждение линий электропередачи. Водителей просят быть внимательнее на дорогах, следить за скоростным режимом. Пешеходам также следует быть осторожными и переходить дорогу только в положенных местах», — говорится в сообщении.

Ранее региональное управление МЧС выпустило второе за сутки метеопредупреждение об ухудшении погодных условий.