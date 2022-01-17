В Госдуме предложили назначать пожизненное заключение педофилам независимо от возраста потерпевших

В действующей редакции уголовного кодекса пожизненное заключение могут назначит за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

В Госдуме предложили назначать пожизненное заключение педофилам независимо от возраста потерпевших. Текст поправки разместили в электронной базе Госдумы.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже поддержал поправку.

В действующей редакции 57 статьи уголовного кодекса пожизненное заключение могут назначит за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

Автор поправки — первый зампредседателя комитета Ирина Панькина. Она предлагает распространить действие статьи на всех потерпевших в возрасте до 18 лет.

Поправка предложена к законопроекту о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что закон о пожизненном заключении для педофилов рассмотрят до 1 февраля 2022 года.