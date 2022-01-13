В России предложили рассмотреть закон о пожизненном заключении для педофилов до 1 февраля

По его словам, в решении рассмотреть закон о пожизненном заключении все депутаты будут единодушны. Он также добавил, что на протяжении двух дней в Госдуме обсуждается перечень приоритетных законопроектов, которые будут рассматриваться до 1 февраля.

В России предложили рассмотреть закон о пожизненном заключении для педофилов до 1 февраля. Об этом в четверг, 13 января, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

По его словам, в решении рассмотреть закон о пожизненном заключении все депутаты будут единодушны. Он также добавил, что на протяжении двух дней в Госдуме обсуждается перечень приоритетных законопроектов, которые будут рассматриваться до 1 февраля.

Он также обратил внимание на то, что в соответствии с регламентами Госдумы и Правительства законопроекты второго чтения «должны сопровождаться проектами подзаконных актов».

Ранее Председатель Госдумы заявил, что педофилы должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях, чтобы каждый день помнить о совершенных злодеяниях.