В Госдуме оценили идею об отмене продажи алкоголя в выходные

Депутаты считают, что в России уже есть законодательство, ограничивающее продажу алкоголя в определенные дни, а ограничение продаж спиртного утром и днем работает нормально.

Депутаты Госдумы оценили предложение об ограничении продажи алкоголя в выходные дни. Об этом передает РБК .

Депутаты считают, что в России уже есть законодательство, ограничивающее продажу алкоголя в определенные дни, а ограничение продаж спиртного утром и днем работает нормально.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил отменить продажу алкоголя в выходные. Он объяснял, что такая система работает в некоторых европейских странах. Также Хамзаев предложил повысить возраст продажи алкоголя до 21 года. По его словам, это важно «с точки зрения обороноспособности и выживания нации».Заместителя председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что правила продажи спиртного регулируются законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Регионы сами могут ограничить продажу алкоголя в определенные дни.

Депутат отметил, что в Госдуме такой законопроект не обсуждается.

Он предложил продавать спиртное в алкомаркетах или выделить для этого в каждом магазине отдельное помещение. Огуль считает, что несовершеннолетние не должны видеть алкоголь рядом с отделом с хлебом, а также наблюдать маркетинговые акции, которые побуждают граждан покупать алкоголь. Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов предположил, что ограничения приведут к развитию черного рынка.