\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
-4°
Втр, 18
-1°
Срд, 19
-14°
ЦБ USD 75.77 1.2 15/01
ЦБ EUR 86.89 1.43 15/01
Нал. USD 75.00 / 76.95 09:41
Нал. EUR 86.31 / 87.75 09:41
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
3 751
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
7 351
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
10 392
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
24 968
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Госдуме оценили идею об отмене продажи алкоголя в выходные
Депутаты считают, что в России уже есть законодательство, ограничивающее продажу алкоголя в определенные дни, а ограничение продаж спиртного утром и днем работает нормально.

Депутаты Госдумы оценили предложение об ограничении продажи алкоголя в выходные дни. Об этом передает РБК.

Депутаты считают, что в России уже есть законодательство, ограничивающее продажу алкоголя в определенные дни, а ограничение продаж спиртного утром и днем работает нормально.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил отменить продажу алкоголя в выходные. Он объяснял, что такая система работает в некоторых европейских странах. Также Хамзаев предложил повысить возраст продажи алкоголя до 21 года. По его словам, это важно «с точки зрения обороноспособности и выживания нации».Заместителя председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что правила продажи спиртного регулируются законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Регионы сами могут ограничить продажу алкоголя в определенные дни.

Депутат отметил, что в Госдуме такой законопроект не обсуждается.

Он предложил продавать спиртное в алкомаркетах или выделить для этого в каждом магазине отдельное помещение. Огуль считает, что несовершеннолетние не должны видеть алкоголь рядом с отделом с хлебом, а также наблюдать маркетинговые акции, которые побуждают граждан покупать алкоголь. Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов предположил, что ограничения приведут к развитию черного рынка.