В России предложили запретить продажу спиртного по выходным

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в магазинах по выходным. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в магазинах по выходным. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru .

Хамзаев считает, что эти меры нужно принять ради защиты здоровья россиян. По его словам, подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объем потребления алкоголя.

«Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», — отметил депутат.

Также Хамзаев призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года, так как это важно «с точки зрения обороноспособности и выживания нации».