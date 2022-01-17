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Полиция установила молодых людей, избивших охранника в рязанском травмпункте
Ранее очевидец сообщил, что в рязанском травмпункте толпа нетрезвых людей избила охранника. Один из них был с травмой головы.

Полиция установила молодых людей, избивших охранника в рязанском травмпункте. Об этом в понедельник, 17 января, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Сотрудниками полиции проводится проверка в связи с конфликтной ситуацией в медучреждении. В настоящее время участники установлены, полицейскими опрашиваются все стороны и очевидцы инцидента. По итогам проверки будет дана правовая оценка произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее очевидец сообщил, что в рязанском травмпункте толпа нетрезвых людей избила охранника. Один из них был с травмой головы.