Полиция установила молодых людей, избивших охранника в рязанском травмпункте

Ранее очевидец сообщил, что в рязанском травмпункте толпа нетрезвых людей избила охранника. Один из них был с травмой головы.

Полиция установила молодых людей, избивших охранника в рязанском травмпункте. Об этом в понедельник, 17 января, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Сотрудниками полиции проводится проверка в связи с конфликтной ситуацией в медучреждении. В настоящее время участники установлены, полицейскими опрашиваются все стороны и очевидцы инцидента. По итогам проверки будет дана правовая оценка произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее очевидец сообщил, что в рязанском травмпункте толпа нетрезвых людей избила охранника. Один из них был с травмой головы.