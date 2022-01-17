В рязанском травмпункте избили охранника

Инцидент произошел около 4:00 в воскресенье, 16 января.

В рязанском травмпункте избили охранника. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец. Инцидент произошел около 4:00 в воскресенье, 16 января.

«Пришла толпа пьяных в травмпункт на профессора Никулина, один из компании был с травмой головы. Вели себя вызывающе, матерились, охранник сделал замечание. В ответ его начал избивать мужчина с травмой головы, затем подключилась и вся компания. Били кулаками по лицу, вызвали наряд полиции, но к их приезду эта компания ушла», — рассказал собеседник.

По его словам, драка началась после того, как пациенту зашили голову. По предварительной информации, написано заявление в полицию.

Подробности о произошедшем уточняются.