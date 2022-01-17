\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
-4°
Втр, 18
-1°
Срд, 19
-14°
ЦБ USD 75.77 1.2 15/01
ЦБ EUR 86.89 1.43 15/01
Нал. USD 75.00 / 76.95 09:41
Нал. EUR 86.31 / 87.75 09:41
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
3 751
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
7 351
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
10 392
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
24 968
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанском травмпункте избили охранника
Инцидент произошел около 4:00 в воскресенье, 16 января.

В рязанском травмпункте избили охранника. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец. Инцидент произошел около 4:00 в воскресенье, 16 января.

«Пришла толпа пьяных в травмпункт на профессора Никулина, один из компании был с травмой головы. Вели себя вызывающе, матерились, охранник сделал замечание. В ответ его начал избивать мужчина с травмой головы, затем подключилась и вся компания. Били кулаками по лицу, вызвали наряд полиции, но к их приезду эта компания ушла», — рассказал собеседник.

По его словам, драка началась после того, как пациенту зашили голову. По предварительной информации, написано заявление в полицию.

Подробности о произошедшем уточняются.