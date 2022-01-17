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На пожаре в рязанском селе погиб бывший сотрудник ФСИН
Трагедия произошла вечером 15 января. Во время пожара в жилом доме нашли труп мужчины 1968 года рождения.

На пожаре в селе Льгово под Рязанью погиб бывший сотрудник ФСИН. Об этом пишет «МК в Рязани».

Трагедия произошла вечером 15 января. Во время пожара в жилом доме нашли труп мужчины 1968 года рождения.

Погибший был в разводе, жил один, злоупотреблял спиртным.

Соседи отмечали, что часто видели его пьяным. За неуплату у него в доме отключили газ, поэтому мужчина жил в бане. Она была под одной крышей с домом, мужчина топил там печь.

Экс-супруга мужчины сообщила, что он был бывшим сотрудником ФСИН. Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.