«Госуслуги» разослали предупреждение о случаях мошенничества

Российский портал «Госуслуги» в воскресенье, 16 января, разослал предупреждение пользователям об участившихся случаях мошенничества.

Российский портал «Госуслуги» в воскресенье, 16 января, разослал предупреждение пользователям об участившихся случаях мошенничества.

Граждан призвали не сообщать мошенникам код из СМС и рассказали, как защитить аккаунт. Отмечается, что сотрудники Госуслуг никогда не запрашивают подобную конфиденциальную информацию.

Пользователям советуют использовать дополнительные способы защиты данных: настроить контрольный вопрос и включить вход по СМС.

Напомним, ранее стало известно, что телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, через которую они могут получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги».