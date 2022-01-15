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Мошенники стали обманывать россиян через портал «Госуслуги»
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, через которую они могут получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, через которую они могут получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Злоумышленники звонят по телефону от имени сотрудников портала и предлагают привязать QR-код к странице пользователя «Госуслуг». Они требуют назвать код, присланный в СМС, с помощью которого можно войти в аккаунт жертвы и узнать личные данные.

«При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность», — объяснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Он пояснил, что преступники воспользовались сбоем в «Госуслугах», из-за которого затормозилось обновление сертификатов после повторной вакцинации.

Ранее Минцифры сообщило о введении на «Госуслугах» в 2022 году двухфакторной аутентификации для защиты личной информации россиян.