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Опубликовано видео из общежития в Кисловодске, где мужчина зарезал ребенка
Следственный комитет показал кадры с места обнаружения тела младенца, которого зарезал сожитель няни в Кисловодске. Видео опубликовала пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следственный комитет показал кадры с места обнаружения тела младенца, которого зарезал сожитель няни в Кисловодске. Видео опубликовала пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Жители общежития на улице Кирова обнаружили тело полуторагодовалого мальчика на лестничной клетке 15 января. Ему нанесли минимум девять ножевых ранений.

По предварительным данным, родители привезли мальчика к постоянной няне. Женщины не оказалось дома, ребенка оставили под присмотром 54-летнего сожителя.

В сильном алкогольном опьянении мужчина зарезал мальчика, оставил его тело в подъезде и скрылся. Подозреваемого нашли в квартире матери и задержали. Допросить его не удалось из-за сильной степени опьянения.

Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты.