В Кисловодске обнаружили тело ребенка с ножевыми ранениями

В подъезде общежития в Кисловодске утром 15 января нашли тело полуторагодовалого ребенка с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемый задержан, сообщает «КП-Северный Кавказ».

В подъезде общежития в Кисловодске утром 15 января нашли тело полуторагодовалого ребенка с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемый задержан, сообщает «КП-Северный Кавказ».

Подозреваемый в убийстве — сожитель няни, которая присматривала за ребенком. Как рассказали в пресс-службе следственного комитета Ставропольского края, предполагаемым преступником стал ранее судимый 54-летний мужчина, которого задержали по горячим следам.

Убийство произошло дома у няни. Мотив преступления пока неизвестен. Решается вопрос об избрании предполагаемому преступнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Орудие убийства изъято для проведения экспертиз. В Кисловодск выехал руководитель краевого СКР Игорь Иванов, следователи и криминалисты аппарата.