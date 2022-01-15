\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 15
-3°
Вск, 16
-6°
Пнд, 17
-2°
ЦБ USD 75.77 1.2 15/01
ЦБ EUR 86.89 1.43 15/01
Нал. USD 75.50 / 77.50 15:38
Нал. EUR 86.50 / 88.70 15:38
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
Вчера 12:08
2 490
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
6 481
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
9 519
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
24 053
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Кисловодске обнаружили тело ребенка с ножевыми ранениями
В подъезде общежития в Кисловодске утром 15 января нашли тело полуторагодовалого ребенка с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемый задержан, сообщает «КП-Северный Кавказ».

В подъезде общежития в Кисловодске утром 15 января нашли тело полуторагодовалого ребенка с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемый задержан, сообщает «КП-Северный Кавказ».

Подозреваемый в убийстве — сожитель няни, которая присматривала за ребенком. Как рассказали в пресс-службе следственного комитета Ставропольского края, предполагаемым преступником стал ранее судимый 54-летний мужчина, которого задержали по горячим следам.

Убийство произошло дома у няни. Мотив преступления пока неизвестен. Решается вопрос об избрании предполагаемому преступнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Орудие убийства изъято для проведения экспертиз. В Кисловодск выехал руководитель краевого СКР Игорь Иванов, следователи и криминалисты аппарата.