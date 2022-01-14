Выяснилось, чем отравились курившие вейп подростки в Алтайском крае

Выяснилось, что рано утром одна из студенток решила подтопить в доме печь. Отмечается, что изначально речь шла о квартире.

Подростки, курившие вейп в Бийске Алтайского края, отравились угарным газом. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на результаты экспертизы.

Выяснилось, что рано утром одна из студенток решила подтопить в доме печь. Отмечается, что изначально речь шла о квартире.

Девушка забыла открыть заслонку, из-за чего дети надышались дымом. Девочки попали в больницу с сильным отравлением. 12-летний брат одной из них скончался.