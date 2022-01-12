В Алтайском крае 12-летний мальчик погиб после курения вейпа

Инцидент произошел в Бийске. Днем 10 января мальчик и его 18-летняя сестра пришли в гости к 17-летней местной жительнице. Молодые люди покурили электронное устройство и у них ухудшилось самочувствие.

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика, который курил электронное устройство. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в Бийске. Днем 10 января мальчик и его 18-летняя сестра пришли в гости к 17-летней местной жительнице. Молодые люди покурили электронное устройство и у них ухудшилось самочувствие.

На следующее утро бабушка девушки нашла в квартире молодых людей без сознания. Мальчика не удалось спасти, девушек госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование продолжается.