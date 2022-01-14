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В Тверской области собака загрызла шестилетнего ребенка
На ребенка напала одна из собак, разведением которых занималась его семья.

В Тверской области собака загрызла шестилетнего ребенка. Об этом пишет «Вести.ру».

Трагедия произошла в пятницу, 14 января, в деревне Аркатово Калининского района. На мальчика напала одна из собак, разведением которых занималась его семья. Ребенок умер до приезда врачей. Отмечается, что животное содержалось в вольере.

Порода собаки и причина произошедшего неизвестны.

Не уточняется, где во время нападения находилась мать погибшего.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что проведут проверку, в ходе которой дадут оценку действиям родителей ребенка и органов профилактики.

Напомним, ранее рязанцы рассказали, что в Горроще стая бездомных собак напала на школьников.