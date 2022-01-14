В Тверской области собака загрызла шестилетнего ребенка
На ребенка напала одна из собак, разведением которых занималась его семья.
В Тверской области собака загрызла шестилетнего ребенка. Об этом
Трагедия произошла в пятницу, 14 января, в деревне Аркатово Калининского района. На мальчика напала одна из собак, разведением которых занималась его семья. Ребенок умер до приезда врачей. Отмечается, что животное содержалось в вольере.
Порода собаки и причина произошедшего неизвестны.
Не уточняется, где во время нападения находилась мать погибшего.
В пресс-службе региональной прокуратуры
Напомним, ранее рязанцы рассказали, что в Горроще стая бездомных собак напала на школьников.