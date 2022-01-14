В Рязани центр вакцинации откроется в здании на территории больницы № 10

Ранее об открытии учреждения сообщал Николай Любимов.

В Рязани постоянный центр вакцинации откроется в здании на территории Городской клинической больницы № 10. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном минздраве.

О том, что в Рязани появится центр, в котором горожане смогут сделать прививку от коронавируса без предварительной записи, ранее заявил Николай Любимов. Он отметил, что учреждение начнет работу в феврале.

Фото — 2gis.