В правительстве отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Причиной назвали высокую неопределенность развития эпидемиологической ситуации.

В правительстве отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Об этом пишет РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что совместно с партией «Единая Россия» правительство приняло решение отложить рассмотрение законопроекта. В качестве причины она назвала высокую неопределенность развития эпидемиологической ситуации.

По словам Голиковой, закон готовили как меру реагирования на распространение штамма «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы».

Ранее сообщалось, что закон о QR-кодах в общественных местах могут принять во втором чтении до конца января.