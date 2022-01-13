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Закон о QR-кодах в общественных местах могут принять во втором чтении до конца января
«У нас было достаточно времени, чтобы подготовить поправки и юридически его проработать. Поэтому не исключаю, что до 1 февраля он будет принят», — сообщил журналистам первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Закон о QR-кодах в общественных местах могут принять во втором чтении до конца января. При этом есть вероятность, что в него внесут значительные поправки. Об этом стало известно на комитете Госдумы по охране здоровья, пишут «Известия».

«У нас было достаточно времени, чтобы подготовить поправки и юридически его проработать. Поэтому не исключаю, что до 1 февраля он будет принят», — сообщил журналистам первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Среди поправок речь идет об обозначении медицинских противопоказаний к вакцине, а также возможности посещения религиозных организаций без предъявления документа.

Помимо этого, согласно источнику, в парламентских партиях выдвигают и другие предложения. Так, в «Справедливой России» предложили вводить QR-коды только при чрезвычайной ситуации. В ЛДПР высказали инициативу выдавать сертификаты людям с достаточным количеством антител к COVID-19.

Напомним, законопроект о QR-кодах в общественных местах приняли в первом чтении в декабре.