В Омске на два месяца заключили под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки

Мужчину задержали в четверг, 13 января.

В Омске на два месяца заключили под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Подозреваемого задержали в четверг, 13 января. Испугавшись полицейских, он залез на березу неподалеку от дома. Его смогли снять при помощи спецтехники МЧС. 38-летнего мужчину в неадекватном состоянии доставили в отделение полиции.

«Советский районный суд, согласившись с позицией прокурора, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — указали в пресс-службе.

По информации регионального СУ СК, мужчина изнасиловал дочь сожительницы в ночь на четверг, 13 января. Мать девочки в этот момент была на ночной смене.