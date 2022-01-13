В Омске мужчина изнасиловал падчерицу и залез на дерево

Девочка после случившегося убежала к старшей сестре. Муж сестры пришел к мужчине, чтобы разобраться, после чего отчим залез на дерево.

В Омске 38-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю падчерицу, пока ее мать была на работе. Об этом сообщил SHOT.

Девочка после случившегося убежала к старшей сестре. Муж сестры пришел к мужчине, чтобы разобраться, после чего отчим залез на дерево.

Мужчина отказывался спускаться, пока ему не купят пиво.

После того, как полиция купила спиртное, он спустился. Мужчину доставили в отдел.

Отмечается, что он восемь раз был судим за кражи.