Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская
Вдове Андрея Мягкова было 78 лет.
Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская. Об этом сообщил «
В 1965 году актрису приняли в труппу театра «Современник». После ухода Олега Ефремова она перешла вслед за ним во МХАТ. После раскола театра в 1987 году она осталась с ним. Она служила в МХТ имени Чехова. В последний раз артистка вышла на сцену в 2013 году.
В кино Вознесенская сыграла более 20 ролей. Самой известной из них стала работа в фильме «Майор Вихрь».
В 1963 году Анастасия Вознесенская вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова. Они прожили вместе до смерти артиста в 2021 году.
Анастасии Вознесенской было 78 лет.