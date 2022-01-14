Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская

Вдове Андрея Мягкова было 78 лет.

Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская. Об этом сообщил « Интерфакс » со ссылкой на МХТ имени Чехова.

В 1965 году актрису приняли в труппу театра «Современник». После ухода Олега Ефремова она перешла вслед за ним во МХАТ. После раскола театра в 1987 году она осталась с ним. Она служила в МХТ имени Чехова. В последний раз артистка вышла на сцену в 2013 году.

В кино Вознесенская сыграла более 20 ролей. Самой известной из них стала работа в фильме «Майор Вихрь».

В 1963 году Анастасия Вознесенская вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова. Они прожили вместе до смерти артиста в 2021 году.

Анастасии Вознесенской было 78 лет.