Умер актер Андрей Мягков

Актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет.

Умер народный артист РСФСР Андрей Мягков. Об этом в четверг, 18 февраля, передает ТАСС со ссылкой на МХТ имени Чехова, где служил актер.

Мягкову было 82 года. Он известен по родям в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» и другим.

По данным СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Актер скончался у себя дома в Москве, его нашла жена.

Дату и время прощания сообщат позже.