Стал известен средний размер страховой пенсии после индексации

В этом году по поручению президента выплаты проиндексируют на 8,6% — чуть выше инфляции.

После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, передает РИА Новости .

Он отметил, что на данный момент пенсия проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 рубля.

В этом году по поручению президента выплаты проиндексируют на 8,6% — чуть выше инфляции.

Ранее в Минтруде отметили, что в 2023 году пенсия по старости будет достигать 20 047 рублей, в 2024 году сумма составит 21 150 рублей.