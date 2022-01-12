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Глава Минтруда назвал сумму пенсий после повышения
В этом году на эти цели дополнительно потребуется больше 170 миллиардов рублей.

После индексации сумма пенсии неработающего пенсионера будет достигать почти 19 тысяч рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявление главы Минтруда Антона Котякова.

Котяков отметил, что в 2022 году средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости достигнет 18 984 рубля.

Глава Минтруда добавил, что в этом году на эти цели дополнительно потребуется больше 170 миллиардов рублей. Пенсии поднимут для 30,8 млн неработающих россиян. В Минтруде отметили, что в 2023 году пенсия по старости будет достигать 20 047 рублей, в 2024 году сумма составит 21 150 рублей.