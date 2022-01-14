Россияне без QR-кодов смогут посещать общественные места по отрицательному ПЦР-тесту после 1 февраля

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Россияне, не имеющие QR-кодов, смогут посещать общественные места по отрицательному ПЦР-тесту после 1 февраля. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости .

Поправку к законопроекту о QR-кодах внесут в пятницу.

«Сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года, в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР», — сообщила Голикова журналистам, приводя примеры поправок.

Помимо этого, по ее словам, министерство здравоохранения получит полномочия устанавливать срок действия сертификата для граждан, имеющих медотвод к проведению прививки.

Военнослужащие, а также лица, приравненные к ним, получат сертификаты с соблюдением требований защиты данных.

Ранее сообщалось, что правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах.