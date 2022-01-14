Минздрав будет устанавливать срок действия сертификатов при медотводах от вакцинации

Также Голикова сообщила, что военным ковидные сертификаты будут выдавать с учетом требований по защите их данных.

Минздрав будет устанавливать срок действия сертификатов при медотводах от вакцинации. Об этом пишет ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам, что Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата россиянам с медотводом от вакцинации.

Также она уточнила, что военным и лицам к ним приравненным ковидные сертификаты будут выдавать с учетом требований по защите их данных.

Ранее сообщалось, что в правительстве отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах.