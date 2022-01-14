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ЦППК прокомментировала выход на линию поезда «Рязань — Москва» с неисправным отоплением

Центральная пригородная пассажирская компания прокомментировала выход на линию поезда «Рязань — Москва» с неисправным отоплением. Об этом написало издание «Комсомольская правда».

Транспорт выезжал во вторник, 11 января.

По данным портала, температура в неотапливаемых вагонах составляла около 0 градусов. Пассажирам приходилось либо оставаться на своих местах, либо переходить в теплые вагоны. При этом некоторым приходилось ехать стоя.

«Отмена электропоезда в день отправления повлекла бы за собой нарушение планов пассажиров, которые заранее запланировали и оплатили поездку. На данный рейс было продано около 60% билетов, поэтому было решено выпустить поезд на маршрут», — сообщили журналистам в ЦППК.

В компании отметили, что заменить состав на резервный за время, когда на смену заступила локомотивная бригада, было невозможно. Так, в четырех вагонах из-за попадания снега и влаги «нестабильно работало» электрооборудование климатической системы.

По информации издания, последовавшей из комментария компании, сотрудники сделали все усилия для устранения неисправности и приняли оперативные меры по пересадке пассажиров в теплые вагоны.

«Компания приносит извинения за доставленные неудобства. Мы зафиксировали данный случай и отрабатываем его совместно с коллегами из РЖД, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в дальнейшем», — сообщили в ЦППК.