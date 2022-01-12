Пассажиры экспресса «Рязань-Москва» рассказали, что ехали стоя из-за поломки отопления в поезде

О поломке в поезде работники состава знали до продажи билетов.

Пассажиры экспресса «Рязань-Москва» рассказали, что ехали стоя из-за поломки отопления в поезде. Об этом « Новой газете » рассказал один из пассажиров.

Во вторник, 11 января, пассажирам утреннего экспресса «Рязань-Москва» объявили, что в четырех вагонах состава не работает отопление. Тех, кто купил «ледяные» билеты, пересадили в вагоны с исправным отоплением. Но на станции Рыбное в поезд садились пассажиры с реальными билетами на места в теплые вагоны.

В итоге в поезде начались конфликты между пассажирами: одни уступали места и ехали стоя, а другие отказывались вставать.

«А после Голутвина отапливаемые вагоны были набиты уже настолько, что люди в них стояли буквально плечом к плечу!» — рассказал собеседник «Новой».

Уточняется, что о поломке в поезде работники состава знали до продажи билетов.