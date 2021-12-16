Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

Уточняется, что за введение QR-кодов проголосовали 329 депутатов, 87 человек был против, еще один воздержался.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщило агентство ТАСС .

Уточняется, что за введение QR-кодов проголосовали 329 депутатов, 87 человек был против, еще один воздержался.

Напомним, новый закон о введении QR-кодов в общественных местах предполагает, что 18-летние россияне смогут их предъявлять на массовых мероприятиях, в культурных учреждениях, объектах общепита и розничной торговли. Также в указанных местах можно предъявить документ, подтверждающий перенесенную болезнь, или медотвод. Меру не распространят на магазины с продуктами и товарами первой необходимости, а также на аптеки.