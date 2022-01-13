В Рязани для участия в крещенских купаниях не потребуются QR-коды

В Рязани для участия в крещенских купаниях не потребуются QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании. Об этом РЗН. инфо сообщили в городской мэрии.

Праздничные мероприятия пройдут в ночь на 19 января с 23:00 до 2:00. Рязанцы смогут добраться до места купаний двумя автобусами. Они проследуют по маршруту «Площадь Свободы — Ореховое озеро» и обратно. Они будут работать до 2:00 19 января.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Магнитогорске участникам купаний предстоит предъявить QR-коды. Это необходимо для того, чтобы попасть на территорию спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск».