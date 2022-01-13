Рязанцев на место крещенских купаний доставят два платных автобуса

Их организуют на Ореховом озере. Купания пройдут в ночь на 19 января с 23:00 до 2:00.

Рязанцев на место крещенских купаний доставят два платных автобуса. Об этом стало известно в четверг, 13 января, пишет сайт мэрии.

В Рязани купания организуют на Ореховом озере. Они пройдут в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 2:00.

Представители Дирекции благоустройства расчистят территорию, оборудуют сходню к купели, установят парапеты. Места купаний оснастят сеном и скамейками, там же установят отапливаемые палатки для переодевания. На месте будут дежурить полицейские, врачи и бригады спасателей. Купания организуют с учетом противокоронавирусных мер. Рассматриваются варианты организации и пропускного режима к купелям, а также разделения поток посетителей.

Рязанцев будут доставлять до места купаний двумя автобусами. Они проследуют по маршруту «Площадь Свободы — Ореховое озеро» и обратно. Они будут работать до 2:00 19 января.

«Администрация Рязани рекомендует принимать участие в Крещенских купаниях только на озере Ореховое. Купание в иных открытых водных объектах на территории города небезопасно», — отметили в мэрии.