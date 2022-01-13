\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
-16°
Птн, 14
Сбт, 15
-4°
ЦБ USD 74.57 0.04 14/01
ЦБ EUR 85.46 0.79 14/01
Нал. USD 73.50 / 75.40 14:08
Нал. EUR 84.50 / 85.73 14:08
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
5 455
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
8 497
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
22 965
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
11 311
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцев на место крещенских купаний доставят два платных автобуса
Их организуют на Ореховом озере. Купания пройдут в ночь на 19 января с 23:00 до 2:00.

Рязанцев на место крещенских купаний доставят два платных автобуса. Об этом стало известно в четверг, 13 января, пишет сайт мэрии.

В Рязани купания организуют на Ореховом озере. Они пройдут в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 2:00.

Представители Дирекции благоустройства расчистят территорию, оборудуют сходню к купели, установят парапеты. Места купаний оснастят сеном и скамейками, там же установят отапливаемые палатки для переодевания. На месте будут дежурить полицейские, врачи и бригады спасателей. Купания организуют с учетом противокоронавирусных мер. Рассматриваются варианты организации и пропускного режима к купелям, а также разделения поток посетителей.

Рязанцев будут доставлять до места купаний двумя автобусами. Они проследуют по маршруту «Площадь Свободы — Ореховое озеро» и обратно. Они будут работать до 2:00 19 января.

«Администрация Рязани рекомендует принимать участие в Крещенских купаниях только на озере Ореховое. Купание в иных открытых водных объектах на территории города небезопасно», — отметили в мэрии.