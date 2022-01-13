Уголовное дело о смертельном ДТП с автобусом в Скопинском районе передали в следственное управление

В отношении 13 пострадавших, госпитализированных в рязанские больницы, назначили судебно-медицинские экспертизы, чтобы определить степень тяжести вреда, причиненного здоровью.

Уголовное дело о смертельном ДТП с рейсовым автобусом «Москва-Астрахань» в Скопинском районе передали для расследования в следственное управление полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В отношении 13 пострадавших, госпитализированных в рязанские больницы, назначили судебно-медицинские экспертизы, чтобы определить степень тяжести вреда, причиненного здоровью.

Экспертизы провели при участии начальника ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы имени Д.И. Мастбаума» Дмитрия Услонцева и заведующего отделом экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц Оксаны Савва. Специалисты осмотрели пострадавших. У четырех установили тяжкий вред здоровью, у двоих — вред здоровью средний тяжести, у семи пострадавших — легкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела продолжается.