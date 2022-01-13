Рязанский политолог прокомментировал назначение Оксаны Любимовой на новый пост

Мостяев отметил что, Оксана Любимова всегда отличалась высокой политической активностью и занималась внедрением бережливого производства. По его словам, Оксана Любимова всегда «была заинтересована в том, что делала».

Рязанский политолог Юрий Мостяев рассказал РЗН. инфо о назначении Оксаны Любимовой на пост в корпорацию развития Рязанской области.

Мостяев отметил что, Оксана Любимова всегда отличалась высокой политической активностью и занималась внедрением бережливого производства. По его словам, Оксана Любимова всегда «была заинтересована в том, что делала».

Юрий Мостяев считает, что данное решение может означать попытку губернатора Николая Любимова сконцентрировать руководство области в своих руках.

Напомним, что 13 января стало известно, что Оксана Любимова займет пост в корпорации развития региона. В организации она займется общим развитием, финансами и инвестиционными проектами.