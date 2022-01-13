Оксана Любимова перешла на работу в Корпорацию развития Рязанской области

В организации она займется общим развитием, финансами и инвестиционными проектами

Бывший заместитель директора АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» Оксана Любимова перешла на работу в Корпорацию развития Рязанской области. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник в четверг, 13 января.

По данным собеседника, Любимова в организации займется общим развитием, финансами и инвестиционными проектами. Ее представил бывший руководитель корпорации, а ныне зампред правительства Артем Никитин.

Ранее Любимова возглавляла «Региональный центр компетенций», занимающийся внедрением бережливого производства в области. Теперь организацию возглавил Павел Крутов.