Рязанцы рассказали, что не могут уехать по утрам с Касимовского шоссе
«И чтобы попасть в заветный и долгожданный автобус, требуется либо лезть по головам, либо для личной безопасности не выходить вообще из дома», — рассказали горожане.
Рязанцы не могут по утрам уехать с остановки на Касимовском шоссе. Об этом они сообщили «ВКонтакте».
«И чтобы попасть в заветный и долгожданный автобус, требуется либо лезть по головам, либо для личной безопасности не выходить вообще из дома», — рассказали горожане. Автора сообщения отметила, что ей нужно водить ребенка в детский сад.
«И приходиться терпеть весь этот ад! На такси не уехать, так как стоит по 400-500 рублей детский тариф. А в автобусы не влезть!» — написала рязанка.
Она попросила городские власти обратить внимание на проблему.
Ранее на нехватку транспорта пожаловались жители Недостоева и Приокского.