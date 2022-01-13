Рязанцы рассказали, что не могут уехать по утрам с Касимовского шоссе

«И чтобы попасть в заветный и долгожданный автобус, требуется либо лезть по головам, либо для личной безопасности не выходить вообще из дома», — рассказали горожане.

Рязанцы не могут по утрам уехать с остановки на Касимовском шоссе. Об этом они сообщили «ВКонтакте».

«И чтобы попасть в заветный и долгожданный автобус, требуется либо лезть по головам, либо для личной безопасности не выходить вообще из дома», — рассказали горожане. Автора сообщения отметила, что ей нужно водить ребенка в детский сад.

«И приходиться терпеть весь этот ад! На такси не уехать, так как стоит по 400-500 рублей детский тариф. А в автобусы не влезть!» — написала рязанка.

Она попросила городские власти обратить внимание на проблему.

Ранее на нехватку транспорта пожаловались жители Недостоева и Приокского.