Рязанцы пожаловались на нехватку общественного транспорта в Недостоеве и Приокском

Местные жители заявили, что «берут боем» один автобус № 30, чтобы добраться до нужного места.

Жители Недостоева и Приокского пожаловались на нехватку общественного транспорта. Об этом они написали в соцсети.

По словам рязанцев, из-за отмены маршрутки № 82 из Недостоева стало проблематично добираться через Приокский."В автобус № 30 невозможно зайти, переполнен, даже люди не все могут зайти в него. Вообще Недостоево вы оголили от транспорта, район и так заброшен, дороги не чистятся вообще от снега, поймите там тоже люди живут, и им тоже надо на работу, многие люди работают в Приокском", — говорится в сообщении.

Местные жители заявили, что «берут боем» один автобус № 30, чтобы добраться до нужного места.

Рязанцы попросили принять меры и добавить транспорт в Недостоево, через Приокский район до Горрощи.