Никитин: бывшее здание хлебозавода № 3 реконструируют под новый технопарк к концу 2023 года

Бывшее здание хлебозавода № 3 реконструируют под новый технопарк к концу 2023 года. Об этом рассказал Артем Никитин в интервью для спецпроекта РЗН. Инфо «Экономические итоги года» (на момент записи интервью Артем Никитин был гендиректором Корпорации развития Рязанской области, в конце декабря его назначили заместителем председателя правительства региона — прим. ред.).

В спецпроекте, посвященном достижениям региона в экономике, Артем Никитин рассказал, где и какие технопарки появятся в ближайшее время в регионе, как идет работа по созданию индустриального парка «Рязанский» и почему инвесторы идут в Рязанскую область.

Спецпроект РЗН. Инфо состоит из пяти интервью: удалось побеседовать с губернатором Николаем Любимовым, руководителем Рязанского центра компетенций в сфере производительности труда Оксаной Любимовой (в четверг, 13 января, стало известно, что она перешла на работу в Корпорацию развития Рязанской области — прим. ред.), руководителем Центра кластерного развития Максимом Ждановым и руководителем Рязанского центра экспорта Анатолием Маркиным.

Спецпроект «Экономические итоги года» читайте по ссылке.