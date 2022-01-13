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Из Скопинского ММЦ выписали пострадавших в январском ДТП с автобусом
Отмечается, что в рязанской ОКБ три человека остаются под наблюдением медиков.

В четверг, 12 января, из Скопинского ММЦ выписали последних пациентов, поступивших после ДТП с рейсовым автобусом «Москва — Астрахань». Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В приемный покой межрайонного медцентра поступили 22 пострадавших. Девять человек получили помощь амбулаторно. Трех человек в первые часы доставили в реанимационное отделение. Врачи стабилизировали их состояние. Через шесть часов пострадавших перевезли в рязанскую ОКБ.

Помимо этого, один мужчина, семь женщин и двое детей поступили в хирургическое отделение ММЦ в удовлетворительном состоянии. У них выявили травмы средней тяжести.

Состояние пациентов контролировали представители министерств здравоохранения Рязанской и Астраханской областей. В межрайонный медцентр приезжали врачи из рязанской ОКБ.

«На сегодняшний день все пациенты из Скопинского ММЦ выписаны. Некоторых из них ранее забрали домой родственники, другие самостоятельно уехали в Астрахань», — указано в сообщении минздрава Рязанской области.

Отмечается, что ОКБ остаются под наблюдением медиков три пациента.

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадали 22 человека.