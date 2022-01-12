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Суд признал увольнение Семенова законным
Рассмотрев спор, заслушав доводы сторон и исследовав представленные ими доказательства, Рязанский областной суд отказал в удовлетворении требований истца и признал его увольнение законным.

Рязанский областной суд завершил рассмотрение дела по гражданскому иску Михаила Семенова к правительству Рязанской области о восстановлении на государственной службе после увольнения, связанного с прекращением допуска к государственной тайне. Об этом сообщил сайт суда.

Суд отказал в удовлетворении требований истца и признал его увольнение законным.Ранее бывший вице-губернатор Семенов подал в суд на рязанское правительство для восстановления на госслужбе после увольнения. Дело рассмотрели в закрытом судебном заседании.

Напомним, Семенов стал фигурантом уголовного дела, после чего его допуск к государственной тайне аннулировали. После этого губернатор Николай Любимов подписал постановление об увольнении Семенова.