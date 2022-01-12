Полиция начала проверку после выезда машины ДПС на «встречку» без спецсигналов

Ранее появилось видео с автомобилем со знаками МВД России, который повернул на «встречку» под запрещающий знак без спецсигналов.

В Рязани начали проверку, после того как на «встречку» выехала машина ДПС без сигналов и маячков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего», — отметили в полиции.

Ранее появилось видео с автомобилем со знаками МВД России, который повернул на «встречку» под запрещающий знак без спецсигналов.