В Рязани засняли, как полицейская машина поворачивает на «встречку» под запрещающий знак без спецсигналов
Видео разместили очевидцы в соцсетях в среду, 12 января.
В Рязани засняли, как полицейская машина поворачивает на «встречку» под запрещающий знак без спецсигналов. Видео разместили очевидцы в соцсетях в среду, 12 января.
На кадрах видно, что машина с опознавательными знаками УМВД России поворачивает налево под знак «Движение направо».
После поворота она некоторое время двигается по встречной полосе без специальных световых и звуковых сигналов.