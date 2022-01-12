В Рязани засняли, как полицейская машина поворачивает на «встречку» под запрещающий знак без спецсигналов

Видео разместили очевидцы в соцсетях в среду, 12 января.

В Рязани засняли, как полицейская машина поворачивает на «встречку» под запрещающий знак без спецсигналов. Видео разместили очевидцы в соцсетях в среду, 12 января.

На кадрах видно, что машина с опознавательными знаками УМВД России поворачивает налево под знак «Движение направо».

После поворота она некоторое время двигается по встречной полосе без специальных световых и звуковых сигналов.