Песков ответил, потребуется ли в России новый локдаун

Вопрос о локдауне Пескову задали журналисты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, потребуется ли в России вводить локдаун или режим нерабочих дней. Об этом сообщил Life .

«На этот вопрос сейчас вам никто не ответит. Ясно, что планка заболеваемости будет высокая», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли вводить локдаун в стране.

Ранее депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов заявил, что полный локдаун в России возможен.