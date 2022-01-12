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Песков ответил, потребуется ли в России новый локдаун
Вопрос о локдауне Пескову задали журналисты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, потребуется ли в России вводить локдаун или режим нерабочих дней. Об этом сообщил Life.

«На этот вопрос сейчас вам никто не ответит. Ясно, что планка заболеваемости будет высокая», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли вводить локдаун в стране.

Ранее депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов заявил, что полный локдаун в России возможен.