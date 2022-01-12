Хубезов допустил введение нового локдауна из-за омикрон-штамма

Депутат от Рязанской области заявил, что полный локдаун в России возможен в случае, если ежедневно будет заболевать более 40 тысяч человек.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, депутат от Рязанской области заявил, что полный локдаун в России возможен в случае, если ежедневно будет заболевать более 40 тысяч человек. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча заболевших, по сути дела, — это пик, который наша система здравоохранения… примерно на это количество каждодневно рассчитано», — заявил Хубезов.Он отметил, что локдаун не исключен, если число заболевших будет в разы больше.

Тем не менее Хубезов считает, что полного локдауна пока не будет.