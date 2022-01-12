Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

Он отметил, что вопрос социального характера касается миллионов граждан России.

Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции. Об этом пишет ТАСС.

На совещании с членами правительства президент поручил кабмину принять решение в ближайшее время. Владимир Путин уточнил, что пенсии надо поднять на 8,6 процента, так как окончательных цифр по инфляции еще нет.

Он отметил, что вопрос социального характера касается миллионов граждан России.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года», — пояснил Путин.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии неработающих пенсионеров повысили на 5,9 процентов. С 1 января они выросли до 18 521 рубля.