В Рязани от памятника культурного наследия отказалась управляющая компания

Речь идет о доме № 4 по улице Кольцова, в котором с начала года произошли две аварии с трубами теплоснабжения: в первый раз горячая вода потекла с чердака 7 января, второй раз — в ночь на 11 января.

В Рязани от памятника культурного наследия отказалась управляющая компания. Об этом во вторник, 11 января, РЗН. инфо сообщили жильцы дома.

Речь идет о доме № 4 по улице Кольцова, в котором с начала года произошли две аварии с трубами теплоснабжения: в первый раз горячая вода потекла с чердака 7 января, второй раз — в ночь на 11 января.

По словам жильцов, на просьбы о помощи никто не явился: ни аварийно-техническая служба, ни работники управляющей компании. Владельцы квартир сами ставили хомуты на протекающие трубы и наводили порядок на чердаке. Теперь они с тревогой ждут нового прорыва: двухэтажный кирпичный дом с деревянными перекрытиями построен в XIX веке, признан объектом культурного наследия регионального значения, но давным-давно не ремонтировался.

«Мы вообще все делаем сами, даже снег чистим на крыше, — рассказала Евгения, жительница улицы Кольцова. — Один из соседей сам приобрел страховку, которой пользуются промышленные альпинисты, с ней залезает на крышу и чистит».

В компании «Единая УК», на обслуживании которой дом числится в реестре с 2009 года, удивились сообщению об аварии. Обещали ответить на вопрос РЗН. инфо и жалобы рязанцев, когда освободятся их сотрудники: днем 11 января все они были заняты расчисткой снега и удалением наледи во дворах домов.

В государственной жилищной инспекции по Рязанской области перепроверили информацию и вскоре разъяснили журналистам ситуацию. Оказалось, что от старинной постройки управляющая компания уже формально отказалась с 1 декабря 2021 года. Но поскольку уведомление об этом не было составлено как следует, жилинспекция заставила коммунальщиков продлить обслуживание до 1 февраля 2022 года. Одновременно инспекторы дали указание аварийной службе заняться заменой старой трубы.