В Рязани на улице Кольцова в Рождество прорвало трубу и затопило дом

Аварийные и экстренные службы на вызовы не приехали.

В Рязани на улице Кольцова прорвало трубу и затопило дом. Об этом во вторник, 11 января, РЗН. инфо сообщили местные жители.

Происшествие случилось в доме № 4 по улице Кольцова, который признан памятником архитектуры. По словам рязанки, ЧП произошло 7 января. В этот же день жильцы вызывали аварийную службу, звонили в единую УК, но никто на вызов так и не приехал.

«В итоге своими силами поставили временный хомут, и он подтекает, того и гляди рванет. К нам никто так и не пришел. Вчера начало в комнату уже подтекать, залезли опять на чердак, подтянули хомут и ждем», — написала рязанка.

На кадрах видно, что жильцы спасаются ведрами и тряпками.