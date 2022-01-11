В мэрии прокомментировали просьбу в рязанском детсаде о чистке снега по утрам

В администрации рассказали, что подобное обращение связано с сильными снегопадами.

В мэрии прокомментировали просьбу в рязанском детсаде о чистке снега по утрам. В администрации рассказали, что подобное обращение связано с сильными снегопадами.

«Своими силами детсад чистит тротуары, тропинки, лестницы. Из-за нехватки рабочих рук родителей попросили оказать посильную помощь в уборке площадки», — отметили в пресс-службе.

Ранее рязанка на странице губернатора «Вконтакте» пожаловалась, что ее просят убирать снег в детсаде по утрам.