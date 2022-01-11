В рязанском детсаду № 7 родителей просят по утрам чистить снег

Заведующая детсадом от комментариев по телефону отказалась и попросила написать официальный запрос.

В рязанском детсаду № 7 в Песочне родителей просят по утрам чистить снег. Об этом сообщается на странице губернатора Николая Любимова «Вконтакте».

«Каждый день родителей просят почистить снег на площадках детского сада N°7. Мамы, торопясь, боясь опоздать на работу в семь утра бегут расчищать снег, иначе дети не погуляют. Я, имея троих маленьких детей, включая новорожденного, должна брать лопату и чистить снег," - написала рязанка и попросила разобраться в ситуации.

Она отметила, что «насильно» чистить снег не заставляют.

«.Но если мамы не почистят, не найдутся добровольцы, то дети останутся в саду без прогулки», — заключила автор поста.

Заведующая детсадом № 7 Светлана Меринова от комментариев по телефону отказалась и попросила написать официальный запрос.