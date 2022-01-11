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Следователи рассказали подробности нападения на 17-летнюю рязанку
По данным следствия, преступление произошло на Касимовском шоссе примерно в 22:40 7 января. Злоумышленник проходил мимо девятиэтажки, где заметил юную рязанку. В этот момент девушка достала их кармана мобильный телефон, тогда мужчина решил ее ограбить.

Стали известны подробности нападения на 17-летнюю рязанку. Об этом во вторник, 11 января, рассказала старший следователь Железнодорожного МСО Рязани С. У. С. К. России по области Светлана Сурина, пишет «МК в Рязани».

По данным следствия, преступление произошло на Касимовском шоссе примерно в 22:40 7 января. Злоумышленник проходил мимо девятиэтажки, где заметил юную рязанку. В этот момент девушка достала их кармана мобильный телефон, тогда мужчина решил ее ограбить.

«Правой рукой он схватил девушку за голову, закрыв ладонью рот. В левой руке мужчина держал консервный нож. Он приставил к горлу жертвы с требованием отдать телефон. Потерпевшая пыталась звать на помощь. Тогда злоумышленник с силой отобрал у неё телефон и скрылся», — рассказала следователь.

Потерпевшая обратилась в полицию. Грабителя нашли в кратчайшие сроки. Им оказался 27-летний ранее судимый местный житель.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкции статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.

По ходатайству следствия 10 января мужчину арестовали. Расследование продолжается.