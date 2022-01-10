В Рязани напали на 17-летнюю девушку
В преступлении подозревают 27-летнего мужчина.
В Рязани мужчина напал на 17-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ
Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 января. Мужчина отобрал у пострадавшей мобильный телефон и скрылся. Девушка обратилась в правоохранительные органы.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбойное нападение»).
Напавшим оказался 27-летний рязанец. Ранее его судили за преступление против собственности. Его задержали и заключили под стражу.
Помимо этого установлено, что мужчина использовал консервный нож.
Проводятся следственные действия. Расследование продолжается.