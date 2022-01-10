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В Рязани напали на 17-летнюю девушку
В преступлении подозревают 27-летнего мужчина.

В Рязани мужчина напал на 17-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 января. Мужчина отобрал у пострадавшей мобильный телефон и скрылся. Девушка обратилась в правоохранительные органы.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбойное нападение»).

Напавшим оказался 27-летний рязанец. Ранее его судили за преступление против собственности. Его задержали и заключили под стражу.

Помимо этого установлено, что мужчина использовал консервный нож.

Проводятся следственные действия. Расследование продолжается.